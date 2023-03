Londra – Il 20 e 21 marzo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato in missione a Londra per partecipare alla conferenza della Corte Penale Internazionale e per svolgere incontri bilaterali con la sua controparte britannica.

In questa occasione “l’Italia ribadisce con forza il proprio supporto all’Ucraina e il pieno sostegno all’attività della Corte penale internazionale, indipendente e autonoma” dichiara il Ministro che ha inoltre annunciato il via libera da parte del Consiglio dei ministri di un primo disegno di legge sul codice dei crimini internazionali, che introduce il reato di aggressione, allarga lo spettro sui crimini di guerra ed estende a livello universale la giurisdizione penale.

Il 21 marzo, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Londra, il Ministro Nordio ha tenuto un punto stampa con i giornalisti di varie testate italiane in cui ha inoltre anticipato quello che sarebbe poi stato il suo incontro con Dominic Raab, Deputy Prime Minister of UK.



