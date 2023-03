Glasgow (Rosita Dagh) – Humza Yousaf è il nuovo Primo Ministro scozzese e nuovo leader del partito SNP che sostituirà Nicola Sturgeon.

Yousaf, 37 anni e attuale Ministro della salute in Scozia, sarà il primo musulmano a guidare un importante partito del Regno Unito.

Il signor Yousaf non è riuscito a ottenere la maggioranza al primo turno di votazioni, ma ha ottenuto il 52,1% dei voti dopo che i secondi voti di preferenza della signora Regan, che è stata eliminata dopo essere arrivata terza, sono stati ridistribuiti.

La signora Forbes è arrivata seconda con il 47,9% dei voti quando sono state incluse le seconde preferenze.

Chi è Humza Yousaf

Yousaf è un politico scozzese che ha rappresentato il Partito Nazionale Scozzese (SNP) come membro del Parlamento scozzese dal 2011.

Nato in Scozia da genitori pakistani, Yousaf ha sempre sostenuto una politica di inclusione e ha fatto della lotta contro il razzismo e la discriminazione una delle sue principali priorità.

La nomina di Yousaf come primo ministro è stata accolta con entusiasmo da molti gruppi minoritari in Scozia e in tutto il Regno Unito. È stato elogiato per il suo impegno a rappresentare le comunità svantaggiate e per il suo lavoro nella lotta contro la discriminazione.

Tuttavia, la nomina di Yousaf non è stata priva di controversie. Alcuni critici hanno sollevato preoccupazioni sulla sua capacità di gestire adeguatamente la crisi sanitaria in corso e sulla sua posizione sull’indipendenza scozzese.

In generale, la nomina di Yousaf come primo ministro della Scozia rappresenta un passo importante per la rappresentanza delle minoranze etniche e religiose nella politica scozzese e britannica. Sarà interessante vedere come gestirà le sfide che si presenteranno durante il suo mandato e come il suo lavoro influenzerà la Scozia e il Regno Unito nel futuro.