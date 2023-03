Londra (Roberta Chiatti) – Il 30 marzo 2023 entrerà in vigore l’Accordo UK-IT sullo scambio delle patenti di guida per cittadini britannici residenti in Italia.

Una volta che l’accordo entrerà in vigore, i cittadini britannici potranno prenotare un appuntamento per cambiare la patente britannica in quella italiana presso l’Ufficio Motorizzazione locale. Se non ci sono appuntamenti nella tua zona, puoi rivolgerti ad altri Uffici di Motorizzazione dove potrebbe esserci più disponibilità.

Per eseguire una simile operazioni sono richiesti alcuni documenti (clicca qui)

In merito ai documenti, se un cittadino si è registrato come residente italiano prima del 31 dicembre 2020, si potrà mostrare il documento di soggiorno UE cartaceo come documento di residenza valido.

Inoltre se sei diventato residente in Italia dopo il 31 dicembre 2022, puoi utilizzare la tua patente del Regno Unito in corso di validità per 1 anno dalla data in cui sei diventato residente.