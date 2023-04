La tragedia dell’Arandora star dove persero la vita 1000 italiani

Londra (P.B.O) La storia dell’Arandora Star é rimasta inabissata nel mare per 70 anni. Su quella nave c’erano italiano e italo inglesi che persero la vita. Arandora Star fu una nave da crociera britannica requisita per esigenze belliche e caricata di internati civili italiani e tedeschi e diretta in Canada. Fu affondata dal sommergibile tedesco U-47, comandato da Günther Prien.

Il 2 luglio 1940, al largo della costa nord-ovest dell’Irlanda, fu colpita da un siluro lanciato dall’U-Boot U-47. L’equipaggio dell’U-Boot dichiarò in seguito di essere stato tratto in inganno dalla livrea grigia che faceva sembrare la nave da crociera un mercantile provvisto di armi in dotazione alla marina britannica. L’Arandora Star, senza più potenza motrice, affondò in trentacinque minuti. Persero la vita più di ottocento persone, oltre 800 delle quali italiani.

LondonONEradio la radio degli italiani in UK ha realizzato un report a Glasgow dove c’e’ un monumento che ricorda questa vicenda eccolo: