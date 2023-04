UK: presto il divieto delle salviettine umidificate

Londra (Rosita Dagh) – In Regno Unito presto saranno vietate le salviettine umidificate con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento.

La proposta di legge potrebbe entrare in vigore entro il prossimo anno, dopo che è ormai chiaro a tutti che le salviettine contengono plastica e non si rompono quando vengono lavate, grazie alle loro fibre resistenti, e provocano regolarmente l’arresto del flusso delle acque reflue attraverso i tubi.

Queste salviettine rappresentano il 75% dei blocchi di scarico e costano al paese 100 milioni di sterline all’anno, secondo Water UK.

Le salviettine umidificate sono una delle principali cause di inquinamento anche nei mari e nei fiumi. Le fibre di plastica rimangono intrappolate all’interno degli animali, portando alla morte.

L’imminente divieto di salviettine umidificate fa parte di un’iniziativa del governo per migliorare la qualità dell’acqua in Inghilterra, chiamata Plan for Water. Comprenderà anche investimenti da parte delle società idriche nei nostri fiumi, multe più severe per chiunque venga sorpreso a inquinare e un potenziale divieto dei prodotti chimici PFAS utilizzati nell’agricoltura intensiva.

Non esiste una data fissa per il divieto delle salviettine umidificate di plastica. Tuttavia, alcune aziende come Boots e Tesco hanno già interrotto la vendita nei negozi.