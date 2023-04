1998 – 2023, 25 anni di pace in Irlanda in Irlanda del Nord e fine della lotta armata tra unionisti e repubblicani.

Londra( P.B.Olland) Il presidente Americano Biden stasera é in visita a Belfast in occasine del ricordo dell’accordo di pace dell’accordo del Venerdì Santo (The Good Friday Agreement, in inglese), noto anche come Accordo di Belfast, è stato firmato il 10 aprile 1998 da Tony Blair (Primo Ministro inglese), da Bertie Ahern (Primo Ministro irlandese) e da alcuni segretari di partito irlandesi.

25 anni dopo il Good Friday Agreement la situazione è nettamente migliorata. Le poche cellule dissidenti ancora attive nel Paese fortunatamente sono rimaste completamente isolate. L’accordo di pace del venerdì santo segna una pagina bianca in mezzo ad anni bui di morte e devastazione. Durante gli anni dei Troubles sono morti migliaia di persone.

A Belfast ci sono ancora i muri, 25 anni dopo gli accordi di pace del Venerdì santo

Il presidente americano #JoeBiden è atteso in serata a #belfast in occasione dei 25 anni dall’accordo di pace del Venerdì Santo che nel 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto dei Troubles nell’Irlanda del Nord.