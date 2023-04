Londra (P.B.O) – Abbiamo sempre scritto dei Comites, i comitati degli italiani all’estero, e spesso non ne abbiamo parlato bene sulle loro utilitá. Ma oggi dobbiamo dare a Cesare quello che é di Cesare, perché il nuovo Comites di Londra sotto la presidenza dell’Avvocato Alessandro Gaglione é diverso, piú innovativo.

In occasione della trasmissione radio Caffè italia di London ONE radio la radio ufficiale degli italiani in UK il presidente Alessandro Gaglione ha parlato dei Comites di Londra di cosa fanno e hanno fatto per la comunitá italiana e del futuro.

Il Comites di Londra, in collaborazione con gli uffici consolari, individua le necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana, per promuovere attività di supporto agli italiani residenti in UK, come facilitare la consegna dei passaporti, ricongiungimenti familiari e tante altre attivitá di necessità per la comunitá italiana.

Tra le tante iniziative che il Comites di Londra sta facendo per la comunitá italiana a Londra é quella insieme al Consolato di Londra di raccogliere le impronte digitali per la realizzazione dei passaporti italiani. Un funzionario del Consolato va nella sede del Comites a Brixton a prendere con uno strumento le impronte dei connazionali, poi il tutto passa al Consolato che fará il passaporto.

Questo é molto utile per snellire le operazione del Consolato di Londra, uno dei piú grandi come numero di connazionali al mondo.

La comunitá Italo – Bengalese

Il Presidente Gaglione si é soffermato a parlare sulla comunitá Italo-Bengale. La comunitá é molto vasta, una delle piú grandi. Bengalesi venuti in Italia, presa la cittadinanza italiana e poi venuti a Londra.

Sono a tutti gli effetti italiani con passaporto, e quindi si uniscono alla nostra comunitá, portando supporto, integrazione di cultura e collettivitá.

Ci sono veramente tanti italo-bengalesi molti dei quali hanno aperto ristoranti italiani a Londra e in UK: “Speriamo che mantengano la cultura italiana del cibo” ha sottolineato Philip conduttore e fondatore della radio.

La comunitá Italo-Bengalese, dunque é da considerarsi una “Comunitá dentro la comunitá italiana” o come meglio dice il presidente Gaglione a tutti gli effetti una grande comunitá di italiani, senza distinzioni.

Comites al servizio degli italiani dunque, poco conosciuti in passato, ma che piano piano stanno prendendo la loro giusta posizione tra la comunitá italiana che inizia a scoprirli non tanto per gli articoli, o video che sono e rimangono i mezzi di diffusione di massa piú importanti, ma soprattutto vengono conosciuti per le cose concrete che fanno alla comunitá.

