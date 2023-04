A Londra 55mila appuntamenti medici annullati durante gli scioperi

By

Londra (Roberta Chiatti) – A Londra sono stati annullati 55mila appuntamenti medici durante gli scioperi degli “Junior doctors”.

Dall’11 al 15 aprile i giovani medici inglesi si sono uniti per scioperare chiedendo al governo un aumento salariale pari al 35%. La conseguenza è stata una vera e propria crisi sanitaria che ha messo in difficoltà anche molti medici di famiglia con un totale di appuntamenti annullati pari a 196mila in Regno Unito.

La Dott.ssa Ginevra, che riveste il ruolo di Junior Doctor da circa due anni a Londra, dichiara a London ONE Radio:

“Tutto è iniziato perchè c’erano dei malcontenti all’interno, siamo sempre pochi e tutti questi malcontenti sono sfociati nel rivolgersi al nostro sindacato, il British Medical Association (BMA)”

Secondo la Dott.ssa Ginevra gli scioperi sono necessari per rivendicare il 35% mancante nel loro salario e che non è un aumento ma un pay restoration perchè secondo i dati del BMA dal 2008 gli junior doctors non hanno “ricevuto un compenso pari a quello che perdevano dal 2008”

“È come se prendessi il 35% in meno rispetto ad un mio stesso collega che lavorava nel 2008” – aggiunge la Dott.ssa Ginevra

Tuttavia il governo britannico ha dichiarato apertamente di non poter sostenere un simile cambiamento salariale e continua ad invitare il settore a trovare un compromesso.