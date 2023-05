WhatsApp potrebbe scomparire dal Regno Unito per problemi di privacy

Londra ( Stefano Piazza)- Le leggi sulla sicurezza online potrebbe portare al richiamo delle app di messaggistica

Il governo del Regno Unito sta analizzando i criteri della Privacy di WhatsApp e potrebbe portare alla chiusura dell’app di messaggistica nella Gran Bretagna. I ministri del Governo inglese sono stati avvertiti, e se le cose dovessero andare contro certe leggi e legislazioni Britanniche l’UK potrebbe dire addio a Whatapp.

IL DISEGNO DI LEGGE

Al centro della controversia c’è l’Online Safety Bill, un ampio atto legislativo che influenzerà quasi ogni aspetto della vita online in Gran Bretagna. Più di quattro anni di lavoro, con otto segretari di stato e cinque primi ministri coinvolti nella sua stesura, il disegno di legge, che sta procedendo attraverso la Camera dei Lord, è lungo più di 250 pagine.

Il disegno di legge conferisce a Ofcom il potere di imporre requisiti ai social network per utilizzare la tecnologia per contrastare il terrorismo o i contenuti di abusi sessuali su minori, con multe fino al 10% del fatturato globale per quei servizi che non si conformano. Le aziende devono fare del loro meglio per sviluppare o procurarsi la tecnologia per regolamentare il tutto.

Ma per le app di messaggistica che proteggono i dati degli utenti con la “crittografia end-to-end” (E2EE), è tecnologicamente impossibile leggere i messaggi degli utenti senza sostanzialmente infrangere le promesse fatte agli utenti.

“Il disegno di legge non fornisce alcuna protezione esplicita per la crittografia”, ha affermato in una lettera aperta il mese scorso una coalizione di fornitori, inclusi i leader di mercato WhatsApp e Signal, “e se implementato come scritto, potrebbe consentire a Ofcom di provare a forzare la scansione proattiva dei messaggi privati sui servizi di comunicazione crittografata end-to-end, vanificando così lo scopo della crittografia end-to-end e compromettendo la privacy di tutti gli utenti”.

Se arriva il momento critico, dicono, sceglierebbero di proteggere la sicurezza dei loro utenti non britannici.

“Il novantotto per cento dei nostri utenti si trova al di fuori del Regno Unito”, ha detto al Guardian a marzo il capo di WhatsApp Will Cathcart. “Non vogliono che abbassiamo la sicurezza del prodotto e, come semplice questione, sarebbe una scelta strana per noi scegliere di abbassare la sicurezza del prodotto in un modo che interessa quel 98% di utenti. ”

I legislatori hanno invitato il governo a prendere sul serio le preoccupazioni. “Questi servizi, come WhatsApp, lasceranno potenzialmente il Regno Unito”, ha dichiarato Claire Fox alla Camera dei Lord la scorsa settimana. “Non è come minacciare di andarsene. Non è fatto in nessun tipo di dispetto come quello. Nell’esercitare un’enorme pressione su queste piattaforme per scansionare le comunicazioni, dobbiamo ricordare che sono piattaforme globali.

“Hanno un sistema che funziona per miliardi di persone in tutto il mondo. Un mercato relativamente piccolo come il Regno Unito non è qualcosa per cui comprometterebbero i loro miliardi di utenti in tutto il mondo”.

Un portavoce del Ministero degli Interni ha dichiarato: “Sosteniamo la crittografia avanzata, ma ciò non può essere fatto a scapito della sicurezza pubblica. Le aziende tecnologiche hanno il dovere morale di assicurarsi di non accecare se stesse e le forze dell’ordine per i livelli senza precedenti di abusi sessuali su minori sulle loro piattaforme.

“Il disegno di legge sulla sicurezza online non rappresenta in alcun modo un divieto alla crittografia end-to-end, né richiederà servizi per indebolire la crittografia.

“Laddove è l’unica azione efficace, proporzionata e necessaria disponibile, Ofcom sarà in grado di indirizzare le piattaforme a utilizzare la tecnologia accreditata, o tentare di sviluppare nuove tecnologie, per identificare con precisione i contenuti di abusi sessuali su minori, quindi possono essere rimossi e gli spregevoli predatori assicurato alla giustizia.

Richard Allan, liberaldemocratico che è stato capo della politica di Meta per un decennio fino al 2019, ha descritto l’approccio del governo come una “deliberata ambiguità”.

“Sono attenti a dire che non hanno intenzione di vietare la crittografia end-to-end… ma allo stesso tempo si rifiutano di confermare che non potrebbero farlo con i nuovi poteri previsti dal disegno di legge.

nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni