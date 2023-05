Londra (Roberta Chiatti) – I proprietari in Inghilterra potranno sfrattare più facilmente gli inquilini se ritenuti colpevoli di comportamento antisociale.

Il ministro Michael Gove utilizzerà il disegno di legge già la prossima settimana, per rafforzare i diritti dei proprietari quando si tratta di affrontare presunti comportamenti antisociali.

Ma gli di beneficenza avvertono che potrebbe anche danneggiare le vittime di abusi domestici, che sono spesso accusate erroneamente dai vicini di comportamento antisociale a causa della violenza che si verifica all’interno delle loro case.

D’altra parte il fulcro del disegno di legge sarà il divieto per i proprietari di immobili di sfrattare gli inquilini senza mostrare alcuna colpa da parte degli inquilini, qualcosa che alcuni proprietari fanno per aumentare gli affitti prima della scadenza del contratto.

Il divieto soddisfa un impegno manifesto assunto dai conservatori nel 2019 e fa parte di una spinta di Gove a riorientare la politica abitativa dei Tory su affittuari e locatari, in parte per riconquistare i giovani elettori urbani che non credono più nel partito.