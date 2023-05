Incidente d’auto per Harry e Meghan,inseguiti dai paparazzi: “Catastrofe sfiorata”

Londra (P.B.O) –

Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un incidente d’auto mentre erano in taxi, inseguiti dai paparazzi, in macchina anche la madre di lei. L’inseguimento è durato circa due ore: “Tragedia sfiorata”.

Subito per tutti il ricordo della morte di Diana, avvenuto in circostanze simili, mentre era inseguita dai paparazzi. Fortunatamente non hanno subito conseguenze gravi solo “estremamente scossi e sconvolti” ha detto il loro portavoce, l’incidente e stato “quasi catastrofico”.

vedi il video

Un cameraman, si legge, avrebbe colpito un’auto, mentre un altro avrebbe quasi investito un agente della polizia di New York.

Is that Harry & Meghan there, with TWO NYPD police car escorts⁉️🤔🔍🚨🚨🚖💥🚓🚓pic.twitter.com/LK11negAzi — Baroness Bruck (@BaronessBruck) May 17, 2023

Harry e sua moglie sono stati portati in un luogo segreto, erano molto spaventati, e molto nervosi, il porta voce annuncia una denuncia, e non finirá semplicemente cosí, ma é solo l’inizio, ” troveremo il modo per tutelare la loro vita, in tutti modi. Queste cose non devono succere mai piú. Giá l’incidente di Diana non doveva capitare, ma ora abbiamo passato il limite.”