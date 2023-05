L’Ambasciata di Londra ricorda Gianluca Vialli con il docufilm La Bella Stagione regia di Marco Ponti

Londra – Il 19 maggio l’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ospiterà un evento in memoria di Gianluca Vialli, alla presenza di importanti personalità del mondo del calcio italiano e inglese.

Per l’occasione, l’Ambasciata è orgogliosa di presentare la proiezione a Londra del documentario “La Bella Stagione” del regista italiano Marco Ponti, organizzata da Cinema Italia UK e Il Circolo. Il film racconta la storia di una stagione calcistica storica, quella dello scudetto 1990/91 vinto dalla Sampdoria, guidata da due fuoriclasse incredibili: Roberto Mancini e, appunto, Gianluca Vialli.

Ascolta l’intervista fatta in anteprima a LondonONE radio con il regista Marco Ponti 3 giorni fa:

Da allora, i due sono conosciuti come “i gemelli del gol”. Questa è stata la stagione in cui è nata la leggenda di Gianluca Vialli.

Vialli è un’icona del calcio italiano, un eroe per chi ha vissuto il calcio negli anni ’80 e ’90, quando la Serie A era il campionato più bello del mondo.

Ha gareggiato sui campi italiani con altre leggende, come Maradona, Gullit e Matthaeus, uscendo spesso vincitore, lottando sempre con sportività.

Ha dimostrato forza, tenacia e classe, ma anche un sorriso radioso che non è mai cambiato nel tempo, sia con i ricci che con la testa rasata. È tuttora l’unico attaccante al mondo ad aver vinto tutte e tre le coppe europee.

Il trionfo che gli era sfuggito da giocatore, lo ha ottenuto da bordo campo, vincendo con la Nazionale l’Europeo qui a Wembley insieme al suo “gemello del gol”, Roberto Mancini.

È famosissimo in Inghilterra, avendo aperto l’era degli italiani in Premier League, sia come giocatore che come allenatore del Chelsea FC.

Il regista del film Marco Ponti racconterà quella stagione con un’altra leggenda del calcio italiano e del Chelsea FC, Gianfranco Zola, in una discussione, moderata dal giornalista britannico Matthew Lorenzo, in cui rivivranno ricordi ed esperienze del calcio degli anni Novanta.

Roberto Mancini apparirà in un video registrato per l’occasione.

L’evento si svolgerà presso l’Ambasciata d’Italia, nel cuore della capitale britannica a Mayfair.

Inigo Lambertini, Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, ha dichiarato: “Con questo evento vogliamo ricordare Gianluca con gioia, perché gioia è ciò che ha portato a tutti coloro che, come me, amano il calcio. È un onore per noi, e per me come Ambasciatore, rendere il giusto tributo a un uomo che ha conquistato il cuore della gente sia in Italia che nel Regno Unito”.