Ecco i prossimi scioperi ferroviari a Londra dal 31 maggio

Londra (Dorothy Amo) – Londra si prepara a nuovi disagi che saranno presto causati dagli scioperi ferroviari.

Ebbene sì, per l’ennesima volta, i sindacati ASLEF (Associated Society of Locomotive

Engineers and Firemen) e RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport) hanno da poco annunciato nuovi scioperi al servizio pubblico di Londra nei mesi di maggio e giugno.

I membri dell’Aslef hanno da poco confermato la sospensione dei servizi pubblici nelle date

del 31 Maggio e 3 Giugno. E per non farci mancar nulla, 20.000 membri della RMT hanno

confermato che ci saranno ulteriori scioperi il 2 Giugno che andranno a colpire ben 14

compagnie ferroviarie.

Queste sono alcune delle linee che verranno coinvolte:

● Avanti West Coast

● C2C

● Chiltern Railways

● Thameslink

● East Midlands Railway

● Great Northern

● Great Western Railway

● Greater Anglia (including Stansted Express)

● Northern Rail

Di recente, ci sono già stati diversi scioperi durante il weekend dell’Eurovision, molti di questi hanno recato molti disagi a tutti i turisti che hanno viaggiato nel corso del weekend a Liverpool per attendere l’evento live.

Il motivo di questi continui scioperi è la scarsa retribuzione salariale di molti impiegati. I sindacati dei lavoratori della ASLEF e RMT stanno ancora protestando sulla equa retribuzione del salario, soprattutto a seguito del rapido aumento dei prezzi di prima

necessità, soprattutto a seguito dell’inflazione.

Questi scioperi renderanno la città di Londra molto trafficata nei giorni prima menzionati coinvolgendo anche i tifosi che vorranno recarsi al Wembley Stadium il 3 giugno per il FA Cup.

Il 3 giugno si terrà a Wembley il concerto di Beyoncé che inizierà le date in UK del suo Renaissance World Tour dal 29 maggio. Come ciliegina sulla torta anche l’unica data del concerto di Burna Boy, nel Love Damini Tour, il 3 Giugno.