Evento, Londra – Inglesi in Liguria: due cittá unite da una bandiera e non solo

Londra (redazione) – Giardini botanici di piante rare e preziose, ville dal gusto eclettico e internazionale costellano l’Italian Riviera insieme alle vite altrettanto rocambolesche dei loro proprietari, Regine, Lord, viaggiatori, scrittori, archeologi, botanici, sportivi.

S.E. l’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ha reso un simbolico omaggio al Chelsea Flower Show, un must per reali, vip e amanti del verde, con evento dedicato alla natura: il 25 Maggio, alle 18.30 presso l’Ambasciata italiana a Londra, Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri presenteranno “Inglesi in Liguria: Castelli, Ville, Giardini, Storie” (ed Sagep 2023), da loro curato, risultato di due anni di intenso lavoro dei principali studiosi della materia per ricostruire la presenza degli Inglesi in Liguria e la loro incessante attività di creatori di giardini, di ville meravigliose e di opera di charities per la popolazione.

All’evento, realizzato in collaborazione con ENIT, erano presenti anche Denise Dardani,

Console Onoraria britannica a Genova, Gianluca Saba (Relazioni Internazionali del Comune di Genova), Lady Carolyn Hanbury (Vice-Presidente Giardini Botanici Hanbury) e il giornalista-scrittore Richard Owen, che intervisterà i curatori.

Tra i prestigiosi invitati a suggellare questa antica amicizia, anche Tom Richardson, già Ambasciatore britannico in Italia, Niccolò Biancheri, figlio del famoso Ambasciatore italiano Boris Biancheri, Silvia e Antonio Ricci, proprietari di Villa della Pergola ad Alassio, Michael Mainelli, futuro Sindaco di City of London, con la consorte Elisabeth, Marcus Bicknell, discendente dell’archeologo e botanico Clarence Bicknell.

Un lascito importante, simbolo di una grande amicizia e di una comunità ben inserita nel territorio, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Con dei bellissimi video su Villa Hanbury e Villa della Pergola, due dei più importanti giardini botanici italiani, é stato presentato anche un progetto di marketing territoriale, “la Via degli Inglesi”, ideato da Francesca Centurione-Scotto nel suo ruolo di Ambasciatrice onoraria di Genova nel mondo e Presidente degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury.

I rapporti tra Città di Genova e la City of London sono millenari e suggellati dalla stessa bandiera di San Giorgio e dallo stesso Santo patrono. Un intenso memorandum di intenti, firmato lo scorso dicembre, vedrà un programma ricco di eventi tra 2023 e 2024 tra le due città, in cui questo libro si inserisce per attestare una lunga e condivisa esperienza di rapporti economici e culturali tra queste due città di mare, che condividono anche lo stesso understatement.

Genova che celebra già con i “Rolli days”, le sue 42 dimore patrizie sotto Unesco, e con Euroflora i suoi bellissimi giardini, avrà in questo nuovo percorso, di “Rolli inglesi” un nuovo, unico itinerario territoriale, che darà respiro su tutta la Riviera a percorsi sconosciuti e meravigliosi anche per gli stessi italiani.

Quelle vie vicinali per un turismo responsabile e meta-etico, che ritorna, come gli Inglesi dell’Ottocento, a muoversi senza rapidità, per cercare un fiore, o per vivere un’esperienza di un tempo lento e lungo nella natura e nell’arte.

La presentatrice e curatrice del libro, Francesca Centurione-Scotto Boschieri (Genova,1972) è professoressa di Italiano, giornalista pubblicista per Il Giornale e autrice di svariati libri e cataloghi di storia e storia dell’arte tra cui “Italiani a Londra” (Pacini Fazzi Editore).

Ha sempre promosso rapporti bilaterali tra Italia e Uk, dove risiede da diciotto anni con il marito e i due figli. Per questo suo impegno nel 2018 è stata insignita dal Sindaco di Genova Marco Bucci, della prestigiosa onorificenza di Ambasciatrice onoraria di Genova nel Mondo (AGW) ed è Working Group Leader della sezione UK.

Recentemente ha facilitato la firma di un memorandum di intenti tra Genova e City of London, insieme al St. George’s Club che ha fondato e del quale è Vicepresidente. Per tre anni Chairman del Bazaar Italiano a Londra (2010-2011-2018) della Charity “Il Circolo”, è dallo scorso Dicembre Presidente degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury.