Come funziona la legge per le Successioni degli Italiani nel Mondo?

Londra – Pratiche di successione di patrimoni in italia se la persona é residente all’estero, questo é stato l’interessante argomento discusso in diretta dalla Sala Stampa della Camera dei Deputati, lunedì scorso 29 maggio 2023, con una conferenza dal titolo “Le Successioni degli Italiani nel Mondo”, organizzata dall’On. Simone Billi, Deputato Circoscrizione Estero, con il patrocinio di diversi enti ed associazioni attive nell’assistenza dei connazionali all’estero.

La relazione è stata tenuta dall’Avv. Giuseppe Gaglione, Solicitor e Notaio abilitato in Inghilterra e Galles e Avvocato abilitato in Italia.

L’On. Billi ha presentato il tema delle successioni dei connazionali nel mondo attraverso un richiamo alla storia dell’emigrazione italiana ed alla sua qualificata ramificazione nei territori esteri, ringraziando tutti gli Enti e le Associazioni che hanno contribuito al supporto di tale iniziativa informativa, la quale si inserisce nel percorso delle proposte formative a beneficio dei connazionali residenti all’estero.

Qui per rivedere il video e l’intervento dell’Avvocato Gaglione

L’Avv. Gaglione ha quindi presentato gli argomenti principali del tema proposto offrendo degli aspetti pratici sul tema derivati dalla sua esperienza professionale, soffermandosi sull’iter da seguire per portare a termine la procedura successoria da svolgersi in Italia sia in caso decesso di connazionale residente all’estero con beni in Italia, sia di decesso in Italia e beni ivi situati, devoluti a connazionali residenti all’estero.

Si è quindi sviluppato il tema oggetto della relazione dell’Avv. Gaglione attraverso il richiamo all’opera di assistenza e supporto in materia ereditaria offerte ai connazionali all’estero dalla Rete Consolare e dai Patronati, dai Comites per quanto riguarda la diffusione delle informazioni, nonché dai Professionisti esperti nel settore e così via da tutte le realtà estere che offrono un panorama di informazioni ai connazionali residenti all’estero.

Sulla base dell’esperienza dell’Avv. Gaglione, può evincersi un segnale di riavvicinamento all’Italia da parte dei discendenti dei connazionali, vuoi per questioni di studio o lavoro, vuoi per ragioni familiari, con interesse alla movimentazione dei beni e delle attività lasciate in Italia per successione dai rispettivi avi.

Da qui l’interesse alla materia ereditaria che offre un fascio di questioni e criticità, tra cui l’individuazione della legge regolatrice della successione in connessione alla partecipazione dell’Italia al Regolamento UE n. 650/12, alla possibilità di scegliere la legge regolatrice della propria successione, passando per la trattazione delle modalità di accettazione e rinuncia dell’eredità a seconda del grado di protezione da eventuali debiti.

L’Avv. Gaglione ha quindi presentato alcune differenze di sistema tra i paesi di civil law e quelli di common law, con particolare riferimento all’utilizzo in Italia di testamenti esteri e dei conflitti di legge in materia di successione necessaria a tutela della quota legittima familiare, definendo a seguire gli aspetti fiscali legati alla presentazione della dichiarazione di successione in Italia, quando necessaria, con gli adempimenti propedeutici a tal fine, tra cui la richiesta del codice fiscale dei beneficiari e la procedura di rilascio in un contesto di residenza estera, unitamente alle formalità previste per il pagamento delle imposte sui trasferimenti degli immobili.

A corredo della conferenza in oggetto organizzata per il supporto dei connazionali all’estero, l’On. Billi ha quindi concluso proponendo degli interventi legislativi di evidente sussidio ai connazionali per lo sviluppo di una successione dall’estero, anche attraverso l’individuazione di elementi a sostegno di una pianificazione successoria in funzione di passaggio generazionale dei beni familiari di titolarità dei connazionali in Italia.