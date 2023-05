Le eccellenze di Italia e Regno Unito insieme per una I.A. “più affidabile”

Londra – Presentato a Pisa il “2023 UK-IT Trustworthy A.I. – Short Stay Exchange Programme for Researchers”, ideato dallo Science and Innovation Network (SIN) del governo britannico presso l’Ambasciata del Regno Unito a Roma.

12 ricercatori italiani e 12 britannici trascorreranno brevi periodi di studio e scambio in entrambi i Paesi.

Il programma di scambio e’ il primo progetto di collaborazione scientifica scaturito dal recente Accordo di Cooperazione Bilaterale siglato tra Italia e Regno Unito lo scorso 27 aprile a Londra dai Primi Ministri Rishi Sunak e Giorgia Meloni.

L’Ambasciatore britannico in Italia Ed Llewellyn ha detto: “sono fiducioso del contributo che potra’ venire dalla collaborazione tra nostre eccellenze in questo campo.”

Il Programma di scambio breve tra ricercatori britannici e italiani” “2023 UK-IT Trustworthy A.I. – Short Stay Exchange Programme for Researchers” e’ stato presentato a Pisa durante la terza edizione del Convegno nazionale ITAL-IA organizzato dal Laboratorio Artificial Intelligence and Intelligent Systems del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) alla presenza di Giuseppe De Pietro, Presidente di FAIR, di Allaine Cerwonka, Director of Turing International e Associate Director of the AI for Science & Government Programme (ASG), e della comunita’ di esperti e ricercatori italiani.

Lo sviluppo di una “Trustworthy AI”, un’Intelligenza Artificiale affidabile, è per il Regno Unito e per l’Italia sia una priorità comune che un punto di forza di entrambe le comunità scientifiche. Il programma di scambi brevi di ricercatori tra istituti di ricerca italiani e britannici consentirà lo sviluppo di progetti bilaterali e multilaterali in Trustworthy AI, e l’avvio di nuove e fruttuose collaborazioni tra i due Paesi.

Allaine Cerwonka, Director of Turing International – The Alan Turing Institute, ha detto “Le borse di studio ideate dallo Science and Innovation Network del Regno Unito offrono una gradita opportunità ai nostri ricercatori per progettare una nuova generazione di collaborazioni con i colleghi italiani nell’IA e nella scienza dei dati nell’era post-Brexit. Non vedo l’ora che ci siano presto nuovi risultati frutto di questa partnership “.

Il Programma e’ finanziato dal Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannico, e da FAIR (Future AI Research) Italia. Il programma sara’ gestito in collaborazione con The Alan Turing Institut.

“Sono particolarmente orgoglioso che il primo progetto scientifico in attuazione dell’ accordo di collaborazione bilaterale appena sottoscritto a Londra tra i nostri due Primi Ministri sia nell’intelligenza artificiale, e ho fiducia che le nostre eccellenze scientifiche insieme possano dare un decisivo contributo ad affrontare con successo alcune delle sfide piu’ interessanti e complesse poste dai recenti sviluppi tecnologici in questo campo”. Ha detto Ambasciatore britannico in Italia Ed Llewellyn.

Le istituzioni coinvolte nel programma sono Italia: FAIR (Future AI Research) FAIR (Future AI Research) UK: The Alan Turing Institute è l’istituto nazionale per la scienza dei dati e l’intelligenza artificiale del Regno Unito.