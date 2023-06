Londra: PASSAPORTI: NUOVO CANALE “WALK-IN” PER MINORI 12 – 17 ANNI

Londra- Il Consolato Genarale d’Italia a Londra nel quadro delle azioni intraprese per agevolare l’accesso al servizio passaporti, ho il piacere di informarvi dell’avvio di una nuova iniziativa riservata ai minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

3) busta raccomandata Special Delivery (500 gr) preaffrancata (con francobollo non annullato da una data specifica) e prepagata per la spedizione del nuovo passaporto e la restituzione di quello precedente;

6) assenso firmato da entrambi i genitori (si rimanda all’apposita pagina per verificare le modalita’ in cui l’assenso deve essere presentato, in particolare se un genitore è extra-UE)

In assenza di tali documenti non sara’ possibile accogliere la richiesta.

In ogni caso, si specifica per i minori di eta’ compresa tra 12 e 17 anni sarà comunque sempre possibile prenotare un appuntamento tramite la piattaforma Prenot@mi o centralino.

Si incoraggia tuttavia ad utilizzare il nuovo canale preferenziale per lasciare appuntamenti disponibili a connazionali che non rientrano nelle categorie che hanno un accesso facilitato (es. cittadini over 70, donne in stato di gravidanza, disabili ed ora minori 12-17 anni).