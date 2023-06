Londra (Roberta Chiatti) – Viaggiare in Regno Unito da turisti significherà, tra pochi anni, pagare una tassa.

Entro il 2025 sarà introdotta una “visa waiver” chiamata ETA (Electronic Travel Authorisation) che i cittadini europei (non residenti in UK) dovranno richiedere prima di visitare il Regno Unito. L’ETA durerà circa due anni e costerà £10 ma la novità è che l’ETA non è sempre garantito a chi lo richiede e qualore venisse rifiutato a un turista le procedure sono più complicate.

Caso di rifiuto ETA:

Qualora l’ETA vi venga rifiutato, il secondo passo da seguire è la richiesta di un “visitor visa” che vale solo per 6 mesi al costo di £100 ed è consigliata la richiesta 3 mesi prima del tuo volo per il Regno Unito.

Turisti britannici in Italia:

I cittadini britannici che vorranno visitare l’Italia saranno anch’essi sottoposti a pagare una “visa waiver” chiamata ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) che vale per 3 anni al costo di 7€.