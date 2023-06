Belusconi: L’Ambasciata di Londra bandiera a mezz’asta , oggi funerali di stato con i potenti della Terra

Londra (P.B.O) Oggi i funerali di Stato e lutto nazionale in Italia: alle 15 messa al Duomo di Milano. In arrivo 2mila personalità da tutto il mondo, la città blindata da un dispositivo di sicurezza eccezionale. Sul sagrato potranno assistere altre 20mila persone.

Milano, si sta riempiendo di corone di fiori portate da tutta Italia, per Silvio Berlusconi. La corona più grande, una delle prime ad arrivare, è quella del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ai funerali, sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni con gli esponenti del governo. Tra gli altri anche la segretaria del PD Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea. Non sono stati resi noti tutti i nomi dei leader internazionali che parteciperanno, per ragioni di sicurezza, ma dovrebbero essere presenti, tra gli altri, il primo ministro ungherese Viktor Orban e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Questo funerale di stato, denota la grandezza di Berlusconi come uomo e come persona che ha dato il suo valore sia nell’imbrenditoria, sia in politica e sport. Per alcuni probabilmente fará riflettere tutto questo impatto mediatico italiano e internazionale, dovuto o voluto, di Berlusconi in questi giorni ne parlano tutti i tg del mondo. E allora c’é veramente da chiedersi chi era veramente Silvio Berlusconi, come ha fatto ad avere tanto successo in ogni campo, un uomo che é stato ” odiato da molti” eppure oggi gli rendono omaggio, parlano di lui con parole di ammirazione.

Berlusconi é stato un uomo influente con i leader del mondo, grazie al suo carisma, alle sue battute, al suo umorismo, é riuscito a far stringere le mani ai leader che erano in guerra. Insomma Berlusconi lascia un vuoto incolmabile e tanta domande che forse non troveranno mai una risposta.

Le dimensioni mediatiche e i funerali di stato ci fanno intuire che Berlusconi era molto di piú di quello che faceva vedere e che abbiamo visto e capito in questi anni, forse non abbiamo capito nulla o forse poco di Berlusconi e in questi giorni ci rendiamo conto di quanto era potente in tutti i sensi.

C’e’ chi dice che l’Italia senza Berlusconi non sará piú la stessa, c’e’ chi dice che il mondo senza Berlusconi subirá un traccolo perché si andranno a spezzare certi equilibri, e c’e’ chi dice che il mondo senza di lui é piú piccolo.

Esagerazioni? Forze il tempo dará la sua senza come sempre, peró dobbiamo ammettere che Berlusconi é stato un uomo fuori dal comune, poi possiamo indagare tra scelte sbagliate, errori umani o creati, tra sacrale e dissacrale, ha dato delle linee politiche ( e non solo) che ci guideranno per molto tempo ancora.

In qualche modo Berlusconi ha trovato il modo di rimanere ” immortale!