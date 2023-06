Londra (P.B.O) Il nuovo direttore dell’istituto di cultura di Londra sará Francesco Bongorra’, attuale parlamentarista di AGENZIA ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA – SOCIETA’ COOPERATIVA . Sostituirà la bolognese Katia Pizzi, in scadenza.

Allo scadere del mandato alla Direzione dell’istituto di cultura di Londra il nuovo direttore sará Francesco Bongorra, un viso non nuovo a Londra in quanto presente spesso in Ambasciata e a Londra come corrispondente ANSA.

Chi é Francesco Bongorra?

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. Giornalista professionista da 25 anni, 47 anni, siciliano, da vent’anni Bongarrà segue per l’Agenzia Ansa l’attività del Parlamento italiano.

Giurista per formazione, è docente in materie attinenti la comunicazione e l’informazione presso gli Mba della Bayes Business School e dell’Imperial College di Londra, oltre che del Master nel giornalismo dell’Università Lumsa in Roma.

In Sicilia ha lavorato per L’Osservatore Romano e The Times, oltre ad aver diretto per quattro anni l’Ufficio stampa del Comune di Palermo. Per l’Ansa è stato corrispondente da Londra, Berlino e Buenos Aires.

Li diamo il ben Venuto all’istituto di cultura, anzi un buon rietro a Londra.