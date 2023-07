La Nave piú bella al mondo, partita ieri da Genova per fare il giro del mondo. Sará il nostro Made in Italy.

By

Londra ( Doroti Amore) La nave piú vecchia e bella al mondo é partita ieri dal porto di Genova per intraprendere il viaggio intorno al mondo.

La nave nel corso dei prossimi 20 mesi attraverseara’ tre

oceani, toccando 28 paesi e ben 31 porti, il rientro della nave tornera’ a La

Spezia l'11 febbraio del 2025.

Peccato che non fará tappa in Uk come nel lontano 2013 quando l’Amerigo Vespucci venne a Londra a Canary Wharf, fu uno spettacolo incredibile vedere l’Amerigo tra i grattacieli.

Comunque possiamo seguire la nava dal sito della marina e godere in tempo reale dove si trova.

A bordo della nave ci sono ben 400 persone tra cui 217 membri

dell’equipaggio, 126 allievi dell’Accademia navale di Livorno, tutti seguiti dal

comandante Luigi Romagnoli.



Si tratta di un viaggio per il mondo dove Vespucci rappresentera’ la richezza

della cultura italiana e del Made in Italy a livello globale, inoltre riguardando

tematiche quali la sostenibilità e il rispetto dell'ambienta marino, sotto le

bandiere di Unicef, Unesco e International Maritime Organization.

Per celebrare della nave e’ stato organizzato un evento al quale hanno

partecipato diversi ministri, vice ministri e sottosegretari, tra i cuali possiamo

ricordare: il ministro della difesa Guido Crosetto. Insieme a lui anche

rappresentanti di altri ministri come quello degli Interni, dell’Ambiente e della

Cultura ed altre cariche governative.

Ecco le misure dell’Amerigo Vespucci

Length: 101 m

Construction started: 1930

Launched: 22 February 1931

Draft: 7.3 m

Commissioned: 26 May 1931

Displacement: 4,146 t (4,081 long ton)



Durante l’evento e’ stata colta l’occasione per ricordare Michele Savarese, ex

ufficiale della Marina Militare mancato di recente durante un’immersione di

addestaramento presso la base militare del Comsubin della Marina alla Spezia.

L’Amerigo Vespucci percorrera’ un vero e proprio voyage transalatantico, tra le

diverse possiamo ricodare la prima sosta

a Marsiglia

Las Palmas nelle Canarie,

Dakar in Senegal

Praia a Cabo Verde

Santo Domingo

Brasile

Uruguay

Buenos, Aires in Argentina

Ushuaia

Hawaii

il Giappone

le Filippine

l’Australia

l’Indonesia

l’India

il Qatar

gli Emirati

l’Oman

l’Egitto

Cipro