Londra: Maestri del lavoro ora anziani ma sono il faro per le nuove generazione (ecco il radio servizio)

Londra (P.B.O) Gli imigrati di prima generazione quelli che sono venuti a Londra negli anni ’45,’50, con la valigia di cartone, con pochi soldi e dopo giorni di viaggio.

Sono venuti qui giovani, partendo da piccoli paesi del sud, della Toscana, e del Nord, mossi dalla voglia di lavorare, e portare, anzi spedire i soldi a casa.

Giovani, sbarbati, e spesso inconscenti di fare un salto in un mondo sconosciuto. Non come oggi, che abbiamo internet, social, comoditá, e alcuni vengono in Uk, a Londra in particolare, per farsi una vacanzina.

NO! loro sono l’esempio concreto di chi sa cosa vuol dire impegno, lavorare senza guardare l’orologio, in un Londra diversa da quella di oggi, forse piú difficile, ma anche piú bella di quella che conosciamo oggi come ci dicono al microfono alcuni Maestri del lavoro incontrati in un pranzo a casa del Presidente Vincenzo Auletta:

Ci rendiamo conto? Persone che oggi hanno 89, 70 anni e che hanno conosciuto la regina, chi é andato a caccia con il Principe Filippo, chi ha conosciuto attori del calibro di John Wayne, Charlton Heston con i quali giocavano a carte.

Oppure Sean Connery il quale bussava ai vetri per entrare quando tutto era chiuso e bersi un buon caffé all’italiana.

Queste storie sono la ricchezza di noi italiani immigrati in Uk a Londra, non si possono dimenticare, perché grazie che hanno aperto dei canali importanti come la ristorazione, il giornalismo, gli alimentari etc.. che noi oggi possisamo godere di strade ( difficili) ma giá aperte da questi uomini, da questi veri Maestri del Lavoro che si sono fatti strada con i sacrifici, in un tempo dove si pensava poco alla ricchezza e piú alla concretezza.

Importante sono i loro incontri, perché da essi raccolgono fonti che poi destinano alla ricerca per tomuri, o per fondi per studenti italiani che non si possono permettere gli studi, o vengono destinate a famiglie povere etcc, insomma la scua di riunirsi per fare un prando tutti insieme é l’occasione di fare beneficenza e aiutare altre persone.

Ecco cosa devono sapere e seguire le nuove generazioni, per fare ancora meglio questi insegnamenti di questi uomini e donne che hanno dato la loro vita al lavoro all’estero.