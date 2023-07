Consolato di Londra e Italian Doctors sono CON -VOI visite gratuite per gli anziani e non solo

Londra – Il consolato di Londra lancia il progetto (CON -VOI) una iniziativa che nasce dalla collaborazione con la clinica ‘ITALIAN DOCTORS‘, struttura presso la quale lavorano nella capitale britannica esclusivamente medici italiani e chiesa Italiana di San Pietro al quale aiuterá la comunita a segnalare alla clinica, persone anziane in condizioni d’indigenza affinché possano ricevere visite mediche polispecialistiche gratuite.

E previsto anche uno sconto del 20% su visite polispecialistiche e servizi ambulatoriali per qualunque cittadino italiano che si trovi a Londra, basta presentare il passaporto.

Il progetto ‘CON-Voi’, è senza dubbio uno strumento innovativo, pensato per non lasciare soli i connazionali a Londra e far sentire che le istituzioni, in questo caso il Consolato é con noi anzi CON – VOI.