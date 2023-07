Londra (Roberta Chiatti) – L’Home Office estenderà automaticamente di 2 anni il Pre-settled status, prima della sua scadenza, a tutti coloro che non hanno ottenuto il Settled Status o non hanno fatto richiesta per ottenerlo.

Il processo sarà introdotto a settembre 2023 e sarà automatizzato dal Ministero degli Interni che informerà i cittadini di tale estensione permettendo loro di non perdere il proprio diritto di residenza legale in Regno Unito.

Tuttavia l’Home Office non spiega cosa accadrà dopo questi due anni e dunque se il cittadino verrà automaticamente identificato con “Settled Status” o dovrà fare richiesta di settled alla scadenza di questi 2 anni di “bonus”.

Ciò che ha anticipato è la sua intenzione di convertire automaticamente il Pre-settled al Settled Status a partire dal 2024, evitando così di ricevere le migliaia di richiesti dagli europei e rendendo il servizio più efficiente.

Maggiori dettagli seguiranno sull’iniziativa che sarà introdotta il prossimo settembre, prima d’allora si consiglia di fare sempre domanda per il Settled Status se il vostro pre-settled sta per scadere.