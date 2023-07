Egitto, Patrick Zaki ha ricevuto la grazia, é un uomo libero

London (P.B.0) Dopo la condanna a 3 anni di carcere, oggi Patrick Zaki ha ricevuto la grazia ed é un uomo libero.

Lo hanno reso noto le autorità egiziane. Il ricercatore ha già scontato 22 mesi in carcere. Lo studente dell’università di Bologna è accusato di “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” e di avere scritto un articolo nel 2019 sulle discriminazioni subite dai copti egiziani. “Da Roma un contributo decisivo”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Lepore: “Una grande gioia per Bologna” – Immediato anche il commento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. “E’ una grande gioia per Bologna, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l’ultimo governo, che ha dialogato con l’Egitto.”

Patrick si era laureato da poco, da remoto, all’universitá di Bologna, poi dopo un giorno il verdetto di rimanere in carcere per 3 anni. Oggi la liberazione.

