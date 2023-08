GB: La carenza di personale, camerieri, infermieri, muratori, fa ripensare sulla Brexit, si riaprono le trattative UK EU

By

Londra( P.B.O) – La Gran Bretagna si sta accorgendo dell'”errore” che ha fatto con la Brexit.

La carenza di personale su alcuni settori, come ristoranti, ospedali, supermercati. edilizia, e moltri altri, ha fatto ripensare alla scelta, ( forse troppo impulsiva data da una birra di troppo) sull’uscita della Gran Bretagna dall’Europa.

Il Ministero dell’Interno preferisca accordi con i singoli paesi, piuttosto che con l’intera UE, per coinvolgere ragazze alla pari francesi e lavoratori dell’ospitalità spagnoli.

Ai giovani europei potrebbe essere permesso di lavorare in Gran Bretagna come baristi, ragazze alla pari e camerieri, una mossa che ha fatto arrabbiare i Brexiteers.

Sono in corso piani per un programma di mobilità giovanile che consentirebbe ai giovani di lavorare nel Regno Unito per due anni.

Ci sono state discussioni con la Svizzera, che è al di fuori dell’UE, ma il visto potrebbe coprire anche i giovani tra i 18 ei 30 anni che vivono in Francia, Germania e Spagna.

Altri dipartimenti vogliono uno schema a livello di UE, con il Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali desideroso di assumere lavoratori agricoli.

Eventuali accordi sarebbero reciproci, consentendo ai giovani britannici di lavorare all’estero, riportando alcuni dei diritti di libertà di movimento che si sono conclusi con la Brexit.