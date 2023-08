Brexit cose importanti : Le aziende possono ancora marcare il prodotto CE cosi come possono utilizzare entrambi i marchi

Il Department of Business and Trade intende introdurre una legislazione per estendere il

riconoscimento della marcatura CE per l’immissione sul mercato in Gran Bretagna di

un’ampia gamma di merci.

In questo modo si continuerà a consentire il riconoscimento delle merci che soddisfano i

requisiti dell’UE, utilizzando il marchio di conformità dell’UE (compresa la marcatura CE) in

Inghilterra, Scozia e Galles.

Ciò fornirà flessibilità alle aziende nell’utilizzo della marcatura CE o UKCA.



Le categorie coinvolte:

· giocattoli;

· articoli pirotecnici;

· imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;

· compatibilità elettromagnetica;

· strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

· strumenti di misura;

· flaconi dosatori;

· ascensori;

· apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX);

· apparecchiature radio;

· attrezzature a pressione;

· recipienti semplici a pressione;

· dispositivi di protezione individuale (DPI);

· apparecchi a gas;

· macchinari;

· attrezzature per l’uso all’aperto;

· aerosol;

· apparecchiature elettriche a bassa tensione

i dispositivi medici,

· i prodotti da costruzione,

· le funivie,

· le attrezzature a pressione trasportabili,

· i sistemi aerei senza pilota,

· i prodotti ferroviari,

· le attrezzature marittime

· l’ecodesign.

· I dipartimenti competenti che si occupano di questi regolamenti hanno comunicato o

comunicheranno i piani a tempo debito.

INDICAZIONI PER LE AZIENDE

Alla luce di tale ulteriore proroga sull’apposizione esclusiva del marchio UKCA e della

possibilità di continuare ad apporre il marchio CE, oltre la scadenza del 31 dicembre 2024,

riteniamo opportuno sottolineare e ribadire che alcune regole e alcuni obblighi rimangono

invariati come precedentemente indicato sulla guida pubblicata dall’agenzia ICE di LONDRA

“UKCA 5.0 NUOVA EDIZIONE”.

Le indicazioni fornite in precedenza alle aziende, relativamente alle misure che devono

essere adottate per esportare e immettere nuovi prodotti su suolo britannico che rimarranno

invariate, sono le seguenti:

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Sackville House, 40 Piccadilly, London, W1J 0DR, UK

T +44 20 7292 3910 / F +44 20 2072923911

E-mail: londra@ice.it

www.ice.it

CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

In un’ottica di garantire una sempre crescente tutela del consumatore/utilizzatore finale del

bene, le Autorità di Controllo Britanniche stanno mettendo a punto nuove procedure e

implementando ulteriori misure di controllo, per verificare in modo puntuale la maggior

quantità possibile di prodotti in ingresso.

I controlli sulla conformità di prodotto saranno quindi sempre più restrittivi e intensificati a

iniziare dai check eseguiti dalle Autorità Doganali, affinché il prodotto immesso sul mercato

britannico sia in regola con i requisiti richiesti.