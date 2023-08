Ecco i nuovi treni della Piccadilly Line con aria condizionata

By

Londra (Roberta Chiatti) – I nuovissimi treni futuristici della Piccadilly Line stanno per arrivare e a quanto hanno anche l’aria condizionata.

Attualmente i treni sono in fase di test, una fase che terminerà nel 2025 quando verranno introdotti a Londra circa 94 nuovi treni con una più ampia capacità e con vagoni che hanno aria condizionata, attualmente inesistente in gran parte delle linee centrali della metropolitana di Londra.

I nuovi treni sono in test senza conducente in Germania e Austria ma questo non significa che nel 2025 avremo treni automatizzati, perchè richiederebbe enormi modifiche all’infrastruttura della metropolitana, compresi nuovi segnali computerizzati e una simile . revisione gigantesca sarebbe probabilmente anche contrastata dai sindacati.

Tuttavia per viaggiare più comodi e freschi sulla Piccadilly Line bisognerà aspettare almeno altri due anni, adesso bisogna accontentarsi di ciò che si possiede.