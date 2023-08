Londra (Dorothy Amo) – Orkney diventa il primo arcipelago in UK a ricevere posta tramite drone.

Si chiama operazione Orkney I-Port, ed avrà luogo nelle isole Orcadi, un arcipelago

della Scozia nel Regno Unito. L’iniziativa è stata lanciata dalla Royal mail e dalla società dei droni Skyports e mira a distribuire lettere e pacchi tra le varie isole dell’arcipelago.

Presto verrà avviata una versione beta di questo servizio, per la durata di tre mesi. Durante questi mesi, in collaborazione con le autorità portuali ed il servizio di consegna Loganair, la posta verrà trasportata dall’ufficio di consegna Kirkwall di Royal Mail all’isola di Stromness.

Successivamente, i droni termineranno la consegna alle isole Graemsay e Hoy, dove il servizio postale completerà le spedizioni. In futuro, questo servizio inter-island potrebbe essere ufficializzato e regolamentato sotto una cadenza regolare, in modo da velocizzare i tempi di consegna tra un’isola e l’altra .

L’operazione Orkney I-Porti mira a sviluppare una rete di comunicazione tra le varie isole dell’arcipelago Orcadi, per mezzo dei droni grazie alla stretta vicinanza delle

varie isole. Inoltre, vuole velocizzare i tempi di spedizione tra le isole di Graemsay ed Hoy, che sono spesso interrotte per via del meteo.