Londra ha il più alto numero di bus a emissione zero in Europa

Londra (Roberta Chiatti) – Londra è diventata la città con il più alto numero di autobus a emissioni zero in tutta l’Europa occidentale.

A dichiararlo è stata la Transport for London (Tfl) secondo cui entro il 2034 tutti gli autobus di Londra saranno a emissioni zero, risparmiando circa 4,8 milioni di tonnellate di carbonio o circa 5,5 milioni di tonnellate di carbonio entro il 2030.

La capitale ha ora superato un importante traguardo di oltre 1.000 autobus a emissioni zero che raccolgono i clienti per le strade della città. Ciò significa che più di uno su nove degli iconici autobus rossi ora sono diventati verdi.

Gli altri autobus di TfL sono a basse emissioni e soddisfano o superano gli standard sulle emissioni Euro VI, lo stesso standard sulle emissioni della zona a bassissime emissioni.

Il numero di autobus a emissioni zero sulle strade di Londra è aumentato di oltre il 3.000% dal 2016, passando da 30 a 1.000 autobus.

Questo cambiamento è stato fondamentale considerando che nella capitale circa 4.000 londinesi muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico e a causa della scarsa qualità dell’aria, i bambini crescono con polmoni rachitici e con maggiori possibilità di sviluppare cancro ai polmoni o malattie cardiache.

In termini invece di lavoro una simile operazione ha visto un aumento di posti di lavoro con un totale di circa 3.000 posti di lavoro in tutto il Regno Unito, in zone come Ballymena, Falkirk e Yorkshire.