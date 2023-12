Londra – COP28- Primo giorno della 28esima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite concluso con successo.

Il presidente della COP28, Sultan Ahmed al-Jaber, ha affermato che la decisione ha inviato un “segnale positivo di slancio al mondo e al nostro lavoro qui a Dubai”. È ufficiale, sono stati concordati fondi per i disastri climatici per le nazioni in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, altrimenti noti nei negoziati come “fondo per perdite e danni”.

E molti dato il viaa una serie di piccoli impegni che i paesi speravano avrebbero raggiunto durante la conferenza per una somma considerevole, tra cui 100 milioni di dollari dagli Emirati Arabi Uniti che ospitavano la COP28, almeno 51 milioni di dollari dalla Gran Bretagna, 17,5 milioni di dollari dagli Stati Uniti e 10 milioni di dollari dal Giappone. Successivamente, l’Unione Europea ha stanziato 245,39 milioni di dollari, di cui 100 milioni promessi dalla Germania.

La svolta anticipta sul fondo per i danni, che le nazioni più povere chiedevano da anni, potrebbe contribuire a ungere gli ingranaggi per altri compromessi da raggiungere durante il vertice di due settimane.

