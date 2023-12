Grande successo dello show il Medico Risponde in onda ogni giovedi su LondonONE radio

By

Londra ( Dorothy Amo) Da oltre 5 anni London ONE radio la radio nazionale italiana in UK aveva aperto lo show di approfondimento dedicato ai medici italiani in UK.

Dal giovedi 16 Novembre é riapartita alle ore 6pm la rubrica tanto attesa di servizio pubblico il ” Medico Risponde” che vede tutti i migliori medici e specialisti italiani, delle cliniche private italiane a Londra e dell’NHS, alternarsi ai microfoni di LondonONE radio.

Philip Baglini conduttore della trasmisione e fondatore ed editore della radio, ci porta in modo pop, a scoprire tutte patologie che colpiscono il nostro corpo, aiutato dalla straordinaria professionalitá dei medici.

Ma il vero protagonista, é il pubblico, l’ascoltatore, che ogni giovedí in diretta, puó fare domande e interagire con il medico. Tutto si puó rivedere e riascoltare sul sito LondonONE radio sezione il Medico Risponde.

Come prima puntata con ascolti di oltre 256k di “Il medico risponde” la Dr.ssa Cinzia Sammartino chirurgo di MIAL Healthcare, si é parlato di come mantenere il nostro Intestino sano.

Le festivita’ si avvicinano e con essa una stagione ricca di stress per molti, ma anche di festegrazie alle numerose cene natalizie tra colleghi, amici e familiari.

Si tratta di una stagione che ci porta a seguire un’alimentazione non molto bilanciata, cio’puo’ avere dei riscontri negativi sulla salute del nostro intestino, soprattutto per coloro chesoffrono di un fegato irritabile.

Le patologie dell’intestino sono molto frequenti, e con la dott.ssa Sammartino abbiamo affrontato molte problematiche e di come prendersi maggior cura del nostro intestino se rivedi la radio visione qui:

Come seconda puntata ( con asoclti circa 238k) sempre del Medico Risponde LondonONE radio ha affrontato il tema della salute dei nostri denti,con il dentista italiano Roberto Di Febo (Italian Doctors), che ci ha dato dei consigli su come prenderci cura dei nostri denti soprattutto in eta’ adulta.

La cura della nostra igiene orale e’ importante, secondo un report condotto da Smile Care 1

adulto su 5 non si prende cura della propria igiene orale, lavandosi i denti solo una volta al

giorno.

Insieme al dottor Di Febo andiamo così a ricordare di come sia importante prendersi cura dei nostri denti, sopratutto della nostra igiene orale e del grande impatto che questa ha sulla nostra salute, se siete interessati ecco il link dell’intervista:

Il successo dello show ha portato alla terza puntata (258k) dedicata alle patologie della pelle con il dr Alessandro Gradassi, Dermatologo e medico di ITALIAN GP LONDON, in questa puntata andremo a ricalcare sull’importanza del controllo dei nei e come curare la pelle durante questo freddo inverno.

La stagione invernale e’ gia arrivata, il freddo di Londra puo’ avere delle ripercussioni

negative sulla salute della nostra pelle, il dottore Gradassi ci da alcuni suggerimenti su quali rimedi da mettere in atto per poter prenderci cura della nostra pelle durante questo freddo inverno e come sia importante il controllo metodico dei nei sul nostro corpo.

Per scoprirne di piu ecco il link dell’intervista:

Nelle puntate successive tratteremi le patologie dei Bambini con il dr Luca Molinari, piediatra e neonatologo della clinica Dottore London, e successivamente i problemi connessi all’infertilitá di coppia con il dr Simone Rofena, quindi state connessi e preparate le vostre domande.