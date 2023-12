Sunak ringrazia la Meloni per la sua leadership e Musk :”L’Italia faccia figli o la sua cultura scomparirà”

Roma- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak.

Al centro dei colloqui, il lavoro comune in ambito migratorio nel quadro del Memorandum d’intesa firmato a Londra lo scorso 27 aprile. I due Leader hanno stabilito di cofinanziare un primo progetto italo-britannico di rimpatri volontari assistiti nei paesi di origine predisposto dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) a favore di migranti bloccati in Tunisia.

La discussione ha quindi toccato i principali dossier della politica internazionale, a partire dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente.

“Dovremmo fare tutto il necessario per fermare i barconi e dare più sicurezza ai nostri cittadini, questa è la nostra sfida come leader conservatori, e ringrazio Giorgia (Meloni) per la sua leadership a livello globale e internazionale in questa direzione”ha detto Rishi Sunak riguardo la Meloni.

Grande stima e amicizia tra il premier Giorgia Meloni e Rishi Sunak

“Con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, “siamo diventati primi ministri nello stesso momento, siamo i due leader di centrodestra nel G7, abbiamo un’amicizia molto forte che si sta consolidando anche ora”, ha poi detto il premier inglese, evidenziando: “Condividiamo gli stessi interessi e valori, siamo atlantisti, conservatori, sosteniamo la Nato e siamo contro l’aggressione russa in Ucraina” ha sottolineato il premier brittanico.

kermesse di FdI erapresente anche Elon Musk che ha grande stima dell’italia e del suo premier e ha aggiunto: “L’Italia faccia figli o la sua cultura scomparirà”

come dargli torto!