Delegazione italiana incontra Ministri alla House of Lords

Londra- ( LondonONE radio – Italoeuropeo magazine in London) Una delegazione dell’ “Italian Conservatives Organisation” il gruppo Conservatore Italiano in UK e’ stata accolta recentemente al Palazzo di Westminster invitati dal Leader Della House of Lords, Lord Nicholas True CBE Membro del Gabinetto Governativo UK.

Lord True, da sempre sostenitore dell’ Organizzazione Italiana fondata nel 2014 dallo Stratega Politico Christian Vinante Giovannini e l’ avvocato Massimo Segalla, e guidato adesso dalla “Corporate Signor Manager” Stefania Signorelli.

La delegazione, composta dagli stessi Fondatori, dalla recentemente selezionata alla candidatura Parlamentare della zona Londinese di Richmond Sara Gezdari, la Commercialista Francesca Silvani, il Vice Presidente del “Conservatives Foreign and Commonwealth Council” Bruno Giorgi ed alcuni rappresentanti del Imprenditoria Italiana in UK.

Dopo una visita alle splendide stanze del Palazzo, Lord True, che tra l’ altro studio’ in Italia e parla un Italiano Perfetto, nel soggiorno del suo ufficio, accompagnati da “English Tea” e dolci Inglesi, si è’ complimentato per le varie attività’ dell’organizzazione ed in particolare per la selezione della candidata Italiana a Richmond con la quale ha lavorato in diverse campagne.

Durante la visita c’è stato anche il casuale incontro con un’altro Ospite, l’ex Ministro della salute Americano Alex Azar, che guidò’ la “Covid 19 Task Force” durante l’amministrazione di Donald Trump.

E’ stato affascinante ed a dir poco storicamente unico per I membri della delegazione, assistere and una breve conversazione nella Camera dei Lords fra Io stesso leader e l’ex Ministro Americano.

Altro sostenitore di lunga data dell’organizzazione Italiana, che si è’ unito brevemente alla Delegazione e’ stato il Ministro Di Stato per il Trade e per la Città di Londra, Greg Hands MP con il quale il gruppo ha e continuerà ad avere una stretta collaborazione in particolare nella persona di Bruno Giorgi il quale si occupa particolarmente nelI’ individuare sostenitori politici Italiani nel bacino elettorale del Ministro.

Altro sostenitore del Gruppo da lunga data e presente brevemente all’incontro e’ stato Tom Da Silva il quale e stato recentemente elevato alla posizione di “Special Advisor to The Prime Minister Rishi Sunak” al no10 di Downing Street.

La visita si è’ conclusa con la delegazione ospite nella camera dei Lords all’ investitura del Nuovo Ministro degli Esteri Britannico Lord David Cameron, ivestitura effettuata dallo stesso Lord True.

Il gruppo dichiara di avere vari progetti per consolidare il loro appoggio al partito Conservatore Britannico anche in questa difficile situazione; Ricordano inoltre che come fin’ dai giorni della fondazione, il gruppo non ha e non avrà mai, dato sostegno a Partiti Politici Italiani pur mantenendo amichevoli relazioni con I vari rappresentanti di ogni parte politica.